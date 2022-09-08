Muğla'da düğün evinde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, düğün yapılan evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kayabaş Mahallesi Cami Sokak'ta Cemil Uzunoğlu'nun evinde, oğlunun düğünü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bahçedeki düğünde eğlenirken evin ikinci katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çalışmalara mahalle sakinleri de destek verdi.

Evde hasara neden olan yangının söndürülmesinin ardından düğüne devam edildi.



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