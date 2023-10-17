Muğla'da "Dünya Gıda Günü" etkinliği düzenlendi

Bayır İlkokulu'nda öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, tüm dünyanın problemi olan sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşmanın güçleşmeye başladığını söyledi.

Muğla'nın birçok güzelliği bünyesinde barındırdığını belirten Akbıyık, "Allah Muğla'ya güzelliklerin, üretimin en güzelini vermiş. Biz de sağlıklı, organik tarım ürünlerini, su ürünlerini dikkatli ve tasarruflu kullanacağız. Çocuklar, siz bizim en önemli varlığımızsınız. Sizlere daha iyi bir gelecek bırakmak için gıdamıza, soframıza sahip çıkacağız." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise öğrencilerden israftan kaçınmalarını, ailelerine de israf ve tasarruf konusunda öğrendiklerini anlatmalarını istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise Muğla'da çocuklara yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, geçtiğimiz yıl 32 bin öğrenciye "Tinga ve Dedektifler" oyunu ile ulaştıklarını ve bir damla suyun, bir lokma ekmeğin önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilere günün önemini anlatan materyaller, boyama kitapçığı, kırtasiye seti verildi.

Müzik eşliğinde hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, etkinlik sonunda ev ve mahallelerinde görev yapmak üzere "fahri gıda müfettişi" unvanı almanın heyecanını yaşadı.

Etkinlik hafta boyunca Muğla'nın kırsal mahallelerinde devam edecek.

