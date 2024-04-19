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Muğla'da durgunsu kano yarışları başladı

AA AA
19.04.2024 15:16
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Durgunsu Kano Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Bahar Kupası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

Türkiye Kano Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programı kapsamında, Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve bin metrelik parkurlarda yapılan yarışlara büyükler, gençler, yıldızlar ve minik ve miniminik kategorilerinde kadın ve erkeklerde K1 (Tekli Kayak) - C1 (Tekli Kano) tekne sınıflarında, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa ve Van'ın aralarında bulunduğu 31 kulüpten 230 sporcu katılıyor.

Köyceğiz'de kamp yapan Azerbaycan Milli Takımı'nın genç ve büyükler takımlarından sporcular da yarışlarda mücadele ediyor.

Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, kano camiasını Köyceğiz'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışlara katılan sporculara başarılar dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizim için kano ve deniz sporları, göl sporları çok çok önemli. Şu anda da Köyceğiz'de 13 il, 31 kulüp ve 230 sporcuyu ağırlıyoruz. Sporcularımızın her zaman yanında olduğumuzu da söylüyoruz. Kano Federasyonu Başkanı ile görüşmeler yaptım, bunu daha da ileriye götüreceğiz. Uluslararası etaba çıkarma derdindeyiz. Köyceğiz olarak daha da ilerleteceğiz."

Yarışlar, pazar günü final yarışlarının ardından madalya ve kupa töreniyle sona erecek.

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