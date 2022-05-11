Muğla'da düzenlenen etkinlikte öğrenciler engellilerle empati kurdu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Engelsiz Kampüs Birimi, simülasyon etkinlikleri ile öğrencilere farkındalık oluşturdu.

MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bahçesindeki etkinlikte, öğrenciler görme yetersizliği, işitme yetersizliği, disleksi, otizm, fiziksel engel gibi farklı engel türlerine sahip bireylerle empati kurma, onların yaşadıklarını deneyimleme imkanı buldu.

Hem simülasyon hem de gözleri kapatılarak görme engelliler için geliştirilen sopaları kullanan öğrenciler, engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını yakından görme imkanı buldu.

Etkinliğe MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla "Bireysel Farklılıklara Yönelik Dijital Sosyal Öykülerin Oluşturulması ve Uygulanması" isimli TÜBİTAK projesinin yaygınlaştırılması için üç gün boyunca Ula Gölcük İlkokulu'nda da etkinliklere devam edilecek.

Proje kapsamında engellilik farkındalığına ilişkin film gösterimi gerçekleştirilecek ve Tandem Bisiklet Turu düzenlenecek.

