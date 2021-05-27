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Muğla'da el freninin boşaldığı öne sürülen tır, apartmana çarptı

27.05.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da el freninin boşaldığı öne sürülen tır, apartmana çarptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı iddia edilen tır, apartmana çarptı.

Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepsi mevkisinde, sürücüsü 48 JC 884 plakalı tırı yol kenarına park ederek evine gitti. Tır, bir süre sonra geriye doğru hareket ederek apartman ile yol arasındaki boşluğa devrildi ve binaya çarptı. Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri sokağa çıktı.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiğini öne sürülen tır, vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkartıldı.

Kaza sonucu tırda ve çarptığı binada hasar oluştu.

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