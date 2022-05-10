Muğla'da "Engelliler Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ve Menteşe ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Bodrum ilçesinde, hafta kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, sabah saatlerinde eski otogardan Merkez Turgutreis Ortaokulu ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı.

İskele Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından meydanda gösteriler düzenlendi. Etkinlikte engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren okullar, dans gösterileri ve müzik dinletileri sundu, bazı öğrenciler şiir okudu.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, ihtiyaç olan tüm okullarda, özel olan alt sınıflarda veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için oluşturdukları okullarda eğitimleri en iyi şekilde verme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

- Menteşe

Menteşe ilçesinde, Kız Meslek Lisesi önünde bir araya gelen engelli bireyler ve STK temsilcileri, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş öncesinde, Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekiplerince engelli bireylere Türk bayrağı, şapka ve düdük hediye edildi.

Bazılarına yakınlarının eşlik ettiği engelliler, "Engel insan durumunun doğal bir parçasıdır", "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Kalbini engelleme, engelleri kaldır" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Farklı okul, dernek ve vakıftan engeli bireylerin yer aldığı etkinlikte konuşan Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, devletin engelli vatandaşlara tüm imkanlarını seferber ettiğini ve etmekte olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşların haklarının iyileştirilmesi, topluma daha iyi adapte olmaları için yapılan çalışmalarla engellerin aşıldığını belirten Toprakçı, engelli vatandaşların hak ettikleri hizmetlere ulaşmaya başladığını dile getirdi.

Muğla Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin bando gösterisi, ilgiyle izlendi.

Türkiye Beyazay Muğla Şubesi organizasyonunda düzenlenen ve tüm kamu kurumlarının araçlarının katıldığı konvoyda engelli bireyler şehir turu attı.

Etkinlik, Muğla Kent Konseyi Başkanlığınca düzenlenen "Hayat" isimli resim sergi açılışıyla son buldu.

Etkinliğe Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Muğla Beyazay Derneği Başkanı Pınar Boyacı ve vatandaşlar katıldı.

