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Muğla'da esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

10.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da esnaftan silah zoruyla para almaya çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir iş yeri sahibinden silah zoruyla para almaya çalıştıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran bir esnafın, bazı kişiler tarafından silahla tehdit edilerek parasının istendiği şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler V.Ö, K.O.H, T.Ç, N.Y, Y.A, A.E.Y ve U.D gözaltına alındı. Yapılan armada ise tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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