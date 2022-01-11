Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, 1 kişinin yaralandığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Turgut Mahallesi'nde İsmail Cengiz'e ait evde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde bulunan Cengiz kurtarıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Cengiz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



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