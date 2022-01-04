Muğla'da evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Türkan Saylan Sokak'taki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangın sırasından evde bulunan ve dumandan etkilenen Döndü Nur Yelmer (25), sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yelmer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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