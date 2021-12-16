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Muğla'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Fethiye'de yakalandı

16.12.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Fethiye'de yakalandı

Muğla'da evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Fethiye'de yakalandı

Muğla'da kent merkezindeki bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli Fethiye ilçesinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden dolar ve ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirledikleri şüphelinin Fethiye'ye gittiğini tespit etti.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.O'yu, Yeşilüzümlü Mahallesi'ne giden minibüste yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 4 bin 310 dolar, 645 lira, 17 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım, 7 çeyrek, 2 Reşat altını, 2 yüzük, 1 çift küpe ile 2 cep telefonu buldu.

Zanlının İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

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