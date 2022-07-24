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Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

24.07.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde foseptiğe düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamlı Mahallesi Okulyanı Sokak'ta foseptikten köpek yavrusu sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarılarak, barınak yetkililerine teslim edildi.

Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

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Muğla Marmaris foseptik çukuru köpek yavrusu kurtarma

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