Muğla'da foseptiğe düşen köpek yavrusunu itfaiye çıkardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde foseptiğe düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çamlı Mahallesi Okulyanı Sokak'ta foseptikten köpek yavrusu sesi geldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mahsur kaldığı yerden çıkarılarak, barınak yetkililerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz