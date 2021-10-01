YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

01.10.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yurt dışından kadınları iş bulma vaadiyle getirip pasaportlarına el koyan, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temin ettikleri belirlenenlere yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarındaki aramada, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
Cani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedimCani anne çocuklarına kurşun yağdırdı: Cennete göndermek istedim
Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüMuğla'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris fuhuş

Muğla Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
13:01
İkindi
16:21
Akşam
18:58
Yatsı
20:12
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.