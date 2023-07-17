Muğla'da gaz dolum tesisindeki patlamayla ilgili iş yeri sahibi baba oğul tutuklandı

Jandarmadaki ifadelerinin ardından baba A.B. ile oğlu A.B. sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Dün-Bayır Mahallesi'nde hidrojen gazı üreten işletmede patlama meydana gelmiş, yaralanan Nur Hayat Karataş (25) ve Tuncay Ünal (53) sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, Karataş, müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede patlamanın dolum sırasında gaz kaçağından kaynaklandığı belirlenmişti.

Vücudunda 3. derece yanık oluşan Tuncay Ünal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.



