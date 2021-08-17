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Muğla'da genç kızın öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanmasına başlandı

17.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öldürülen Bensu Narlı'nın amcası Sabahattin Narlı: - "Canımız, ciğerimiz yandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın"

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 yaşındaki genç kızın evinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Serhat K. ile Emircan D. ile geç kızın yakınları, tanıklar, taraf avukatları ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı.

Sanıklardan Serhat K, çok pişman olduğunu, Bensu Narlı'yı tasarlayarak kasten öldürmediği iddia etti.

Diğer sanık ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Artık bu tür olayların son bulmasını istiyoruz"

Bensu Narlı'nın amcası Sabahattin Narlı, duruşma sonrası gazetecilere, adalete güvendiğini, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılacağına inandığını söyledi.

Acılarının hala çok taze olduğunu aktaran Narlı, "Canımız, ciğerimiz yandı. Artık bu tür olayların son bulmasını istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz. Adaletin yerini bulacağını düşünüyoruz." dedi.

Narlı'nın aile avukatı Müge Kızılırmak Türk ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli bütün girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Milas'ta tartıştığı kız arkadaşı Bensu Narlı'yı 12 Mart 2021'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Serhat K. ile ona yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen Emircan D, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmış, zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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