YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

17.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Rus uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.S. (32) ile I.K. (39) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Datça ilçesi açıklarında dün, sahil güvenlik ekiplerince durdurulan yelkenli tekne içerisinde 78 düzensiz göçmen yakalanmış, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen Rus uyruklu 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyorMuğla'da 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali devam ediyor
Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret ettiŞanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti
Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildiBilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Datça sahil güvenlik komutanlığı

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:49
Sabah
06:17
Öğle
13:16
İkindi
17:00
Akşam
20:04
Yatsı
21:27
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Aşerdiği sandviçin içinden çıktı! Dehşete düşüren görüntü

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.