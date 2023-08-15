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Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

15.08.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timi, sahil güvenlik ekiplerinin lastik botta 19 düzensiz göçmeni yakalamasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler tarafından A.A, A.G. ile A.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 12 Ağustos'ta, ilçe açıklarında durdurulan hareket halindeki lastik botta 19 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalanmıştı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmiş, 2 şüpheliye cezai işlem uygulanmıştı.

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