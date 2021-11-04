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Muğla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

04.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Murat Mustafa B. yönetimindeki 48 AFT 628 plakalı hafif ticari araç, Torba-Gölköy kara yolunda karşı yönden gelen Efe B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Mehmet ve Can Polat Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan, Efe B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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