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Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

18.10.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hakkında 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, yağma, resmi belgede sahtecilik gibi çok sayıda suçtan hakkında 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin Yayla Kıncılar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Takibe alınan hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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