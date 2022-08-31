YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı

Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı

31.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da haklarında arama kaydı bulunan 31 kişi yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, haklarında arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Muğla ve ilçelerinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık-Sen Muğla Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldıSağlık-Sen Muğla Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldıÜsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı
Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladıKağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Muğla jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:45
Yatsı
21:04
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.