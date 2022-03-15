YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da hastanede darbedilen doktor şikayetçi oldu

Muğla'da hastanede darbedilen doktor şikayetçi oldu

15.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hastanede darbedilen doktor şikayetçi oldu

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda acil serviste görev yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiğini belirten doktor şikayette bulundu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. (26) ile hastaneye dün tedaviye gelen A.A. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, A.A. başka bir hastaneye ait evrakı göstererek, doktordan ultrason çekilmesini istedi. Doktor T.T. ise gerekli tetkiklerin ardından ihtiyaç duyulması halinde ultrason çekilebileceğini belirtti.

Çıkan tartışmada, A.A. harakette bulunduğu doktoru darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olay sonrası boğazında kızarıklar oluşan ve gözlüğü kırılan doktor, darp raporu alarak A.A'dan şikayetçi oldu.

Aynı hastanede başka bir doktor tarafından muayene edilen ve yatışı yapılan A.A'nın, sabah apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Tartışma konusuyla ameliyat arasında bir ilişkinin bulunmadığı ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Olay protesto edildi

Öte yandan, hastane önünde toplanan bir grup doktor, sağlık çalışanı ve tıp öğrencisi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Hekimler adına basın açıklamasını okuyan Dr. Ali İhsan Uysal, dün hastaneye başvuran ve asıl görevi güvenliği sağlamak olan bir kolluk kuvveti personelinin, 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor arkadaşlarına sözlü ve fiziksel şiddet uyguladığını söyledi.

Yaşanan olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Uysal, benzer durumla bir daha karşılaşmamak için herkesi sağduyulu olmaya çağırdı.

Olay gecesi acil serviste nöbetçi olan Dr. Ahmet Demir de yaşanan olaya şahitlik ettiğini ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladıYeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:21
İkindi
16:42
Akşam
19:20
Yatsı
20:35
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Ölüm şeklini anlattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.