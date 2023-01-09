YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

09.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evden ve otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla'da hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

İlçedeki bir otomobilden ve evden cep telefonu, ziynet eşyası, bir miktar para çalındığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.S. (27) olduğunu tespit etti.

Evden hırsızlık suçundan firari olduğu belirlenen şüphelinin İzmir'e gittiği belirlendi.

İzmir'de yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 3 bin 95 lira ile bazı ziynet eşyaları ele geçirildi.

Fethiye'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla için fırtına uyarısıMuğla için fırtına uyarısı
“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi“Gez-Gör Diyarbakır” etkinlikleriyle kız yurdu öğrencileri Hilar Mağaralarını gezdi
Eskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine "soğuk" tepkisiEskişehir'de otogar çalışanlarından Büyükşehir Belediyesine "soğuk" tepkisi
Anahtar Kelimeler:
İzmir Muğla Fethiye hırsızlık

Muğla Namaz Vakitleri 10 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:18
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:33
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.