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Muğla'da iki araca çarpan panelvan devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 11.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Muğla'da iki araca çarpan panelvan devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, iki araca çarpan panelvanın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ersan Çam'ın kullandığı 09 VG 510 plakalı sebze ve meyve taşıyan panelvan, Milas-Bodrum kara yolunun 30. kilometresinde park halindeki taksiye ardından da seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Çam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince devrilen araçtan çıkartılan Durdu Çimen ise 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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