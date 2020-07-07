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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.07.2020 18:34 | Son Güncelleme

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akif Işık'ın kullandığı 48 DC 365 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Şerefler Kavşağı'nda, Ahmet Erbak yönetimindeki 35 JD 712 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile 48 DC 365 plakalı araçtaki Ayşe Yabaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

Işık ve Yabaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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