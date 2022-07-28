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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

28.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Görkem T. idaresindeki 06 AAJ 159 plakalı otomobil, Antalya-Fethiye kara yolu Çaltılar mevkisinde, karşı yönden gelen Hüsnü Bahtiyaroğlu yönetimindeki 48 F 7393 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Bahtiyaroğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Görkem T. ile Asena T, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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