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Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

17.08.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Rus uyruklu kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

K.A. (21) idaresindeki 07 AKJ 676 plakalı otomobil, Çiftlik Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'nda karşı yönden gelen Rus uyruklu D.K. (34) yönetimindeki 206 PM 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Rus uyruklu Nadezhda Shıshkına (59) ve A.K. (25) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Shıshkına, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan A.K'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Muğla Fethiye İtfaiye çarpışma kaza

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