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Muğla'da iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

05.12.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da iş yerinden bilgisayar çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinden diz üstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerinden diz üstü bilgisayarının çalındığını öne süren kişi, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.D'nin otogardan Marmaris ilçesine gittiğini tespit etti.

Marmaris'te gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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