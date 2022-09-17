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Muğla'da kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

17.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde evin bahçesinden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi 92. Sokak'ta bir evin bahçesindeki 10 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.A. (28) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde bulunan kabloların bir kısmı sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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