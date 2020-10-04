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Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Muğla'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zafer Çamlı'nın kullandığı 06 BU 1089 plakalı kamyonet, Dalaman Sanayi Sitesi Yolu Tersakan Çayı mevkisinde Murat Taylan'ın yönetimindeki 34 AT 7270 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 20 metre sürüklendi, kamyonet ise takla atarak durdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Murat Taylan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı kamyonet sürücüsü Zafer Çamlı, hastaneye kaldırıldı.

Taylan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemesini ardından Dalaman Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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