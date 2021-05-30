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Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

30.05.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Şelale mevkisinde kayalıklardan düşen Bekir Şahin (52) yaralandı. Şahin'in arkadaşı Aytekin Ceylan'ın (51) durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ulaştığı Şahin, bulunduğu yerden çıkarıldı. Şahin ve Aytekin Ceylan kayalıklardan 2 kilometrelik patika yol kullanılarak indirildi.

112 Acil Servis ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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