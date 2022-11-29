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Muğla'da kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasına ilişkin 3 şüpheli adliyede

29.11.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 13 yıl önce kaybolan Bayram Tosun'un öldürüldüğü iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, Denizli'de adliyeye sevk edildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da televizyon stüdyosunda gözaltına alınan V.T, (52) ve K.T. (48) ile Denizli'de yakalanan K.B'nin (35) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Tosun'u tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli V.T, adliyeye götürülürken basın mensuplarının "Cinayeti neden işlediniz?" şeklindeki sorusuna, "Sizin sorularınıza verecek cevabım yok. Gereken yerlere cevap verdim. Eşimi ölene kadar seviyorum." yanıtını verdi.

CESET ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

K.T'nin, Bayram Tosun'un kocası tarafından öldürüldüğünü ve cesedinin Muğla'nın Menteşe ilçesindeki araziye gömüldüğüne yönelik ifadesi üzerine, Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyu mevkisinde başlatılan ceset arama çalışmalarına son verildi.

Aramalarda herhangi bir ceset parçası bulunamadı.

2019'DA BÖLGEDE KEMİK PARÇALARI BULUNMUŞ

Jandarmanın araştırması sonucu, bölgede 2019'da insan kemiği parçalarının bulunduğu, yapılan soruşturmadan sonuç alınamadığı ve kemik parçalarının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü tespit edildi.

Kemik parçaları, DNA incelemesi için mezardan çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

OLAY

Denizli'nin Çameli ilçesindeki evinden 2009'da ayrılarak Muğla'nın Menteşe ilçesine çalışmaya giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan Bayram Tosun'un yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, aradan geçen sürede sonuç alınamamıştı.

Bir televizyon programına katılan Bayram Tosun'un iş arkadaşı V.T'nin (52) eşi K.T. (48), Tosun'un kocası tarafından öldürüldüğünü, cesedinin Menteşe ilçesindeki araziye gömüldüğünü söylemişti.

Polis ekipleri, V.T. ile K.T'yi İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına almıştı. K.T'nin ifadesi üzerine, erkek kardeşi K.B. de (35) Denizli'de yakalanmıştı.

K.T. ve K.B'nin ifadeleri üzerine 26 Kasım'da Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyu mevkisinde iş makineleri ve dedektör köpek yardımıyla arama çalışması başlatılmıştı.

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DNA kayıp arama

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