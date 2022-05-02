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Muğla'da kaymakamlık bedensel engelli vatandaşa çifte bayram yaşattı

02.05.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaca ilçesinde 77 yaşındaki vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yalnız yaşayan 77 yaşındaki bedensel engelli Bahattin Doğan'ın tekerlekli sandalye hayalini, kaymakamlık gerçekleştirdi.

Gençliğinde geçirdiği kaza sonucu belden aşağısını kullanamayan ve koltuk değnekleriyle yaşamını sürdüren Bahattin Doğan, tekerlekli sandalye isteğini ramazan ayında iftar için kendisini ziyaret eden Ortaca Kaymakamı Meral Uçar'a iletti.

Kaymakam Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeyi Eskiköy Mahallesi'nde yaşayan Doğan'a bayram hediyesi olarak verdi.

Bayrama koltuk değneklerinden kurtularak giren Doğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Kaymakam Meral Uçar'a teşekkür eden Doğan, "Ansızın çok büyük sürpriz oldu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben tekerlekli sandalye demiştim, akülü geldi. İstediklerimden daha güzel. Bundan daha ilerisi yok, yataktan kurtulduk. Bunu ummuyordum. Kendi kendime, 'konuştuk ama bizi dinlediler mi acaba' dedim. Dinlemişler." diye konuştu.

Kaymakam Meral Uçar da yalnız yaşayan Bahattin Doğan'ın isteklerinden haberdar olduktan sonra hemen harekete geçtiklerini ve akülü sandalyeyi bayram hediyesi olarak getirdiklerini söyledi.

Bayram ziyaretine kaymakam adayı Sude Demirtaş ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hanife Durak da katıldı.

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