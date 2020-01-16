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  4. Muğla’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ali Topçu idaresindeki 22 AR 908 plakalı araç Sakartepe rampasında seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı.

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ali Topçu idaresindeki 22 AR 908 plakalı araç Sakartepe rampasında seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazıyı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Grup Amirliği İtfaiye AKS ekibi ve trafik ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Turgut Pekgönenç’in kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralılar İsmail Topçu, Ali Topçu ve Ömer Topçu’nun itfaiye AKS ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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