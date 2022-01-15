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Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

15.01.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde duygusal anlar yaşandı

Muğla'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini, şehit aileleri, gazi ve yakınları izledi.

Dalaman Kaymakamlığı organizasyonuyla şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları için Fethiye ilçesindeki bir sinema salonunda "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin gösterimi yapıldı.

Filmi, Mardin'in Midyat ilçesi Düzgeçit mevkisinde 1993'de şehit düşen Jandarma er Hamza Atakul'un annesi Cennet ve babası Bahri Atakul, Hakkari'de 2019'da şehit düşen Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın annesi Sadet ve babası Muammer Kargın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi izledi.

Şehit aileleri, gazi ve yakınları filmde duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü.

Gösterimden sonra konuşma yapan Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Şehit annesi Sadet Kargın ise filmi çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Filmin izlerken çok duygulandığını anlatan Kargın, "Eren'in son kez gözlerine bakarken acaba benim çocuğum da annesini, babasını mı düşündü diye aklımdan geçti. Son vurulduğu anda bakışları bana onu hatırlattı. Hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Çok güzel bir şey ama rabbim sabrımızı arttırsın." dedi.

Şehit babası Bahri Atakul ise acılarının hep taze olduğunu vurguladı.

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