Muğla'da koronavirüs denetimleri sürüyor

- Bodrum

Bodrum ilçe girişinde de güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden oluşan kontrol noktası oluşturuldu.

Vatandaşlara nereden hangi amaçla kente geldiklerini soran ekipler, kimlik kontrolü yaptığı kişilerin adres bilgilerini aldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için tedbirleri daha da sıklaştırdıklarını söyledi. İlçeye gelen vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, yurt dışından geldikleri tespit edilenlerin 14 gün takip edileceğini bildirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kendisini evde izole etme mecburiyeti olanları ilgili mahalle muhtarlarımıza bildireceğiz. Kolluk marifetiyle evlerinden dışarı çıkmalarını kısıtlayacağız. Şu bilinmeli ki il dışından buraya gelen vatandaşlarımız istedikleri gibi hareket edemeyecekler. Biz bu vatandaşlarımızı kontrol altına almak zorundayız. 'Bodrum sakindir, tatil yapalım, gezelim' düşüncesi çok yanlış. Bir vatandaşımız geldi ve bir hafta sonra burada vefat etti. Bizim tek vefat olayımız bu. Dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu hastalığı yaymasının önlemesi için bu tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz için geçerli, zorunlu olmadıkça evde kalalım."