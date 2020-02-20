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Muğla’da kuduzla mücadele başlıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Muğla’da, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle "Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama" projesi uygulamaya koyuldu.Yaban hayvanlarının kuduza karşı aşılanma çalışmaları başladı.

Muğla’da kuduzla mücadele başlıyor

Muğla’da, yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle "Türkiye’de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama" projesi uygulamaya koyuldu.
Yaban hayvanlarının kuduza karşı aşılanma çalışmaları başladı. Muğla genelinde 20 bin 750 doz kuduz aşısı yapılması planlanıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada; “Türkiye´de kuduza karşı ağızdan aşılama projesi uygulanmaya başlanıyor. Kuduz, insan ve hayvan sağlığını halen tehdit eden halk sağlığı sorunlarından biridir. Kuduz, hayvanlardan insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Çakal, kurt ve tilki gibi doğadaki vahşi memeliler ve eğer aşılanmamışlarsa köpek, kedi, inek, eşek gibi evcil memeli hayvanlar arasında varlığını sürdürür. İnsanlara genel olarak virüsü taşıyan hayvanın ısırma sonucu geçer. Ayrıca, bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalardan da enfekte olmuş hayvanın salyası ile bulaşabilir. İl Müdürlüğümüz Kuduz hastalığına karşı kedi-köpek türü hayvanlara kuduz aşılaması programı kapsamında 2020 yılında 25 bin 750 doz kuduz aşısı yapılması planlanmaktadır. Gelen aşılar kuduz programı kapsamında İlçe müdürlüklerimize dağıtıldı. Ayrıca kuduz hastalığına karşı yapılan etkin mücadele sonucu İlimiz sınırları içerisinde son yıllarda kuduz vakasına da rastlanılmadı. İlimiz sınırları içerisinde programlı bir şekilde kuduz aşısı her yıl yapılmaktadır. Başarılı bir şekilde önümüzdeki yıllarda da devam edecektir” dedi.
Proje kapsamında Muğla’da da aşılama çalışması 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayacağını belirten Saylak, “Projenin özellikle tilkiler olmak üzere yabani hayvanların ağızdan aşılama yolu ile bağışık duruma getirilmesi çalışmasıdır. İlimiz ormanlık ve kırsal alanlarında yaban hayvanlarının yaşam ve dolaşma alanlarına zayıflatılmış canlı virüs içeren yemlerin (bait), havadan bırakılması şeklinde aşı uygulaması yapılacağı Bakanlığımız tarafından bildirildi. Aşılama çalışmaları uçaklarla 3 yıl süreyle senede 2 defa olmak üzere aşı kapsüllerinin havadan açık alan ve kırsala atılması şeklinde yapılacak. Aşı plastik bir kapsülün içinde alüminyum folyo ile kaplanmış halde köftenin ortasında yerleştirilecek" dedi.
Saylak; “Aşılama çalışmaları boyunca program etkinliğinin azalmaması için, açık arazide ve yaban hayatta aşılama çalışması yapılan alanlarda çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın; Canlı virüs içeren yemlere dokunmamaları, aşı kapsülleri ve çevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerekir. Yemlerin açılması/delinmesi ve aşı virüsünün deriyle veya göz teması gibi durumlarda ise en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerekir” diye konuştu.

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Merkez
Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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