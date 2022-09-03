Muğla'da kurallara uymayan cip safari sürücülerine para cezası kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik polisleri, yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan 17 cip safari sürücüsüne para cezası uyguladı.

Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, cip safari turu yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Marmaris-Datça kara yolunda eş zamanlı gerçekleştirilen faaliyette, 61 cip safari sürücüsü ve araçları denetlendi.

Ekipler, 9 sürücüye aracın tescil kayıtlarına işletmeksizin yazı, resim, reklam, işaret ve ışıklandırma kullanmak, 6 sürücüye psikoteknik yaptırmamak, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 1 sürücüye de ferdi koltuk sigortası yaptırmamaktan toplam 13 bin 447 lira ceza kesti.

