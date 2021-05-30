Muğla'da maden sahasından çıkarılan tarihi eserler arkeoloji parkına taşınıyor

Arkeopark Alanı'ndaki düzenlemelerin tamamlanmasıyla ziyaretçileri tarihin 7 ayrı döneminde zaman yolculuğuna çıkaracaklarını dile getiren Özer, 30 dönümlük alan üzerine kurulu Arkeopark Alanı'nda anıtsal nitelikteki mezarların, mimari yapıların ve bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan örneklerin yer aldığını vurguladı.

Özer, kazıların devam ettiğini ve süreç içerisinde taşınan eserlerin dışında kendi dönemiyle ilgili çok şey ifade eden kültür varlıklarını da parka taşımayı planladıklarını ifade etti.

YK Enerji Direktörü Muhammet Koban ise ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi üretirken yöre halkına iş imkanı sağladıklarını, aynı zamanda kültür mirasının korunmasına katkı sunduklarını belirtti.

Linyit sahalarında yapılan kazılar esnasında antik buluntulara rastlanabildiğini dile getiren Koban, "Şirketimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaşma gereği, sahada kurtarma çalışması yapılıyor. Amacımız buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması . Çalışmaları yöredeki köylülerimizle birlikte yapıyoruz. Onlara da bir iş imkanı sağlanıyor. Linyit sahası ve santrallerle birlikte, şirketimiz 3 bin kişiye iş imkanı sağlıyor." diye konuştu.

