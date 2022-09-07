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Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

07.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Selimiye Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 3 uçak, 3 helikopter ve 26 arazözle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın daha geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

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milas Muğla helikopter uçak

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