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Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

15.08.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kargıcak Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işçileri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına 2 helikopter, 3 TOMA, 5 arazöz ve 3 itfaiye aracıyla müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

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