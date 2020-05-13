YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

MUĞLA HABERLERİ  | 13.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınını koruma tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla 15 Mayıs tarihinden itibaren sokağa koruyucu maskesiz çıkışlar yasaklandı.Kurul aldığı son kararda, ‘Yenidoğan her bebeğin ilk testinin hastaneden taburcu olmadan önce mutlaka yapılmasına, işitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına randevu verilmesine, ayrıca ilimizde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumlarının 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına ertelenmesine.

Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

Korona virüs salgınını koruma tedbirleri kapsamında Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla 15 Mayıs tarihinden itibaren sokağa koruyucu maskesiz çıkışlar yasaklandı.
Kurul aldığı son kararda, ‘Yenidoğan her bebeğin ilk testinin hastaneden taburcu olmadan önce mutlaka yapılmasına, işitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına randevu verilmesine, ayrıca ilimizde referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumlarının 31 Mayıs 2020 tarihi sonrasına ertelenmesine. İlimizde bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazaryerleri, marketler, toplu olarak çalışılan işyerleri, toplu taşıma araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri gibi vb. açık ve kapalı tüm alanlar) ve araçlarında konutlarından çıktıkları andan itibaren maske kullanımının 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren zorunlu olmasına” kararı alındı.

Muğla’da maskesiz sokağa çıkmak yasak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:53
Öğle
13:08
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:42

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Ayhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muğla’da korkutan deprem

Muğla’da korkutan deprem

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

Boğuşma sırasında silahını ateşleyen şüpheli tutuklandı

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

Muğla’da tarımsal faaliyetler devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.