YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da öğretmen çift, denizcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için yelkenle tura çıktı

Muğla'da öğretmen çift, denizcilikle ilgili farkındalık oluşturmak için yelkenle tura çıktı

08.07.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Denizden esen umut rüzgarları" sloganıyla çalışma başlatan çift, 5 antik kent, 79 koy, göl ve 19 adayı ziyaret edecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmen çift, denizcilik konusunda farkındalık yaratmak için 6 metrelik yelkenli tekneyle tura çıktı.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğretmeni Emre (30) ile eşi Beyobası Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu müzik öğretmeni Havva Karakaş (30) "Denizden esen umut rüzgarları" sloganıyla çalışma başlattı.

Denizcilik konusunda farkındalık yaratmak ve Köy Okulları Değişim Ağı Derneği'nin (KODA) de bilinilirliğini artırmak için yelkenli tekneyle açılan Karakaş çifti, Köyceğiz Gölü'nü geçerek, tarihi ve doğal güzelliğiyle büyüleyen Dalyan kanalından İztuzu Plajına ulaştı.

Deniz tutkunu çift, tur boyunca 5 antik kent, 79 koy, göl ve 19 ada geçerek, 240 mil yol katedecek, bu sırada çektikleri video ve görselleri okullarındaki öğrencilerle paylaşılacak.

Havva Karakaş, gazetecilere, projelerinin iki aşamalı olduğunu, birincisinin Ege Bölgesi'nin kültürünü tanıtmak, ikincisinin ise KODA'nın bilinirliğini artırarak öğrencilerin eğitimine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Macera tutkunu olduğunu vurgulayan Karakaş, "Ben denizci değilim ama macerayı seviyorum. Güzel şeyler yapmak için her zaman cesaretimiz var. Türkiye ve dünya turu güzel bir hayal. O yüzden beraber olduğumuz sürece güzel maceralara beraber atılacağız diye düşünüyorum." dedi.

Emre Karakaş ise Muğla'nın, Türkiye'nin en uzun kıyılarına sahip bölgelerinden olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Bodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldıBodrum açıklarında lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:47
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.