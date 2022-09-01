Muğla'da öldürülen Zehra Bayır'ın eski erkek arkadaşının evinde kan izleri bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde temmuz ayında öldürülen Zehra Bayır'ın (19) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan eski erkek arkadaşının evinde yapılan aramada ayakkabı ve tişörtünde kan izlerine rastlandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Temmuz'da Selimiye Mahallesi'nde eğlence mekanının bahçesindeki gölette ölü bulunan Zehra Bayır'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma genişletildi.

Bayır'ın cinayet zanlısı eski erkek arkadaşı tutuklu İ.İ'nin evinde yapılan aramada, şüphelinin tişört ve ayakkabısında kan izlerine rastlandı.

Ekipler tarafından alınan örneklerin Bayır'a ait olup olmadığı incelenecek.

- Olay

24 Temmuz'da Selimiye Mahallesi'nde eğlence mekanının bahçesindeki gölette Zehra Bayır'ın cesedi bulunmuştu.

Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü mahkemece serbest bırakılmış, Ö.İ, İ.İ. ve Ü.K. tutuklanmıştı.

