Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 40 Afganistan, 40 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz