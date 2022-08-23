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Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı

23.08.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 40 Afganistan, 40 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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milas Muğla jandarma

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