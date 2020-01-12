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  4. Muğla’da otomobil önündeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Muğla’da otomobil önündeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.01.2020 11:00 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille önünde ilerleyen kamyona çarpması sonucu otomobildeki yolcu öldü sürücü de yaralandı.Tuğçe İ.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobille önünde ilerleyen kamyona çarpması sonucu otomobildeki yolcu öldü sürücü de yaralandı.
Tuğçe İ. idaresindeki 48 JE 931 plakalı otomobil, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı’nda aynı yönde seyreden Mustafa Alaşan’ın kullandığı 48 GC 464 plakalı kamyona çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edilfi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Bahar Sevinç’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tuğçe İ’nin 2,36 promil alkollü olduğu belirlendi. Tuğçe İ’nin daha önce alkolden ehliyetine el konulduğu ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

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