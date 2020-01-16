YURTHABER
  4. Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 13:48 | Son Güncelleme

Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Topçu'nun kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobil, Muğla-Akyaka kara yolunun Sakartepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Turgut Pekgönenç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Cemil İsmail ve Ömer Topçu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Muğla’da kaza: 1 ölü, 3 yaralıMuğla’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”Gürün, “Bir ve beraber olursak Muğla’yı geleceğe taşırız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza ölümlü kaza Trafik Kazası Ula

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Samsunspor, Süper Lig’den 2 oyuncuyla anlaştı

Muğla Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Avenue Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gölköy Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Mantar toplamaya gitmişti, ölü bulundu

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Muğla'da kamyon çarpması sonucu bacağı kesilen 9 yaşındaki çocuğun ailesi dava açacak

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

İntihar Eden "kara Melek" Lakaplı Aysun Gürer Toprağa Verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.