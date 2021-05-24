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Muğla'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

24.05.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Abdullah A. (36) idaresindeki 79 EK 060 plakalı otomobil, Çamköy Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Nasuh Unlu'ya (72) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Unlu, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Unlu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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