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Muğla'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

22.11.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çetin Torun idaresindeki 48 JZ 488 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Kızılyaka mevkisinde, karşı yönden gelen, Nail Akkan'ın kullandığı 34 BBU 586 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilde sıkışan Torun'un, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Akkan ise ilk müdahalesi sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Torun'un cesedi, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çetin Torun'un, Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde sözleşmeli uzman er olarak görev yaptığı, cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.

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