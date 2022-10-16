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Muğla'da otomobille motosikletin çarpışması kameraya yansıdı

16.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

T.Ç. idaresindeki 34 ZM 1702 plakalı otomobil, Sadi Pekin Caddesi Kavşağı'nda M.Y'nin kullandığı 34 EPA 808 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki kurye bir evin bahçesine düştü. Otomobil de seyir halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan T.Ç. ve M.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün havaya fırlaması ve otomobilin karşıdan gelen araçla çarpışması yer alıyor.

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