YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 18.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

Muğla'da park halindeki iki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki iki otobüs, çıkan yangında zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi Severcan Caddesi'nde, park alanında duran plakasız bir otobüsten alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı alanda, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler yan taraftaki başka bir otobüse de sıçradı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki otobüste hasar oluştu.

Otobüslerin bir süredir bölgede terk edilmiş vaziyette durduğu öğrenildi.

Öte yandan yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi
Anahtar Kelimeler:
Bodrum İtfaiye Muğla Otobüs Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı’nda korona virüsü kararları alındı

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Gaziantep’te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Mersin’de resmi kurumlar virüse karşı ilaçlanıyor

Muğla Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
13:20
İkindi
16:44
Akşam
19:23
Yatsı
20:38

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Gonca Eczanesi
Merkez
Odabaşı Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Berkay Eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Yeni Milasspor, Seydikemer’i deplasmanda 1-0 mağlup etti

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.