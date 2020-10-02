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Muğla'da park halindeki otomobilin kundaklandığı iddiası

MUĞLA HABERLERİ  | 02.10.2020 20:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Geriş Mahallesi Şeyhül İslam Ömer Lütfi Caddesi Karataş Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda, aracı iki kişinin yaktığı belirlendi.

Kimlikleri belirlenen A.A. ile Ö.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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